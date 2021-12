PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 11 décembre – Série A

Notre pronostic: Dusan Vlahovic marque contre la Salernitana (1.66)

Après une très belle saison à la Fiorentina (21 buts en 37 matches), Dusan Vlahovic confirme son efficacité depuis le début de la compétition puisqu’il a marqué 13 fois en 16 rencontres de Série A. Seul le champion d’Europe de la Lazio, Ciro Immobile a fait aussi bien que lui. La Fiorentina comptera une nouvelle fois sur son buteur serbe contre la Salernitana (voir la rubrique « pari sûr ») pour remporter un 10e match. En effet, il a été décisif à huit reprises lors des six dernières journées et n’est resté muet que sur la pelouse de la Juventus. Contre un promu dont la défense est très friable (33 buts encaissés), Vlahovic devrait pouvoir faire trembler les filets. Et si cette cote de 1.66 ne vous suffit pas, envisagez sérieusement le doublé à 3.70. A vous de voir !

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Salah (Liverpool) marque contre Aston Villa (1.60)

Jota (Liverpool) marque contre Aston Villa (1.90)

Haaland (Dortmund) marque à Bochum (1.60)

Joselu (Alaves) marque contre Getafe (1.98)

Faivre (Brest) marque contre Montpellier (3.30)

Cote totale pour les six buteurs du jour: 52.75

