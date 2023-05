PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 11 mai – Ligue Europa Conférence

Notre pronostic : Arthur Cabral (Fiorentina) marque contre le FC Bâle (2.20)

On devrait voir des buts dans cette demi-finale aller de Ligue Europa Conférence. La Fiorentina est largement favorite mais il faudra se méfier de cette équipe du FC Bâle qui a prouvé qu’elle pouvait être dangereuse en éliminant Nice. La « Viola » compte, tout de même, dans ses rangs le meilleur buteur de la compétition : Arthur Cabral. Le Brésilien a marqué six buts dans cette coupe et sept en championnat. C’est dire s’il apprécie la Ligue Europa Conférence et, s’il est titulaire, Cabral pourrait bien trouver une nouvelle fois le chemin des filets pour une cote de 2.20 !

Les autres options :

Antonio (West Ham) marque contre Alkmaar (2.85)

Vlahovic (Juventus) marque face au FC Séville (2.70)

Dybala (AS Roma) marque contre le Bayer Leverkusen (3.10)

Cote totale des quatre buteurs : 52.48