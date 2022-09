PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 11 septembre - Ligue 1

Notre pronostic : Balogun (Reims) marque à Toulouse (2.90)

Si Reims ne compte qu’une seule victoire en six matches, cette équipe est très agréable à regarder. Les Rémois savent jouer au ballon et pratiquent un jeu offensif qui commence à porter ses fruits. Ils se déplacent aujourd’hui sur la pelouse d’un adversaire malade, qui reste sur trois défaites consécutives. La rencontre risque d’être serrée mais les Champenois ont un argument de taille en attaque pour obtenir un résultat positif : Folarin Balogun. Prêté par Arsenal, le joueur de 21 ans réalise un début de saison énorme, avec déjà cinq réalisations en six apparitions. Des statistiques impressionnantes qui pousse à l’optimisme pour la suite. Je le vois ajouter une nouvelle unité à son compteur cet après-midi.

