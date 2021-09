PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 11 septembre Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Ferran Torres (Manchester City) marque à Leicester (2.80)

Ferran Torres prend du galon. L’international espagnol est jeune (21 ans), mais surtout, il est très performant quand il joue. La saison dernière, il a disputé vingt-quatre rencontres pour sept buts et deux passes décisives. Une belle feuille de statistiques sachant qu’il n’était pas souvent titulaire. C’est le cas pour cet exercice 2021-2022. Depuis le retour des compétitions il n’a pas démarré une seule fois sur le banc et a marqué un doublé lors du carton face à Arsenal (5-0). Il a enchaîné avec l’Espagne pour s’offrir deux buts face à la Géorgie (4-0) et au Kosovo (2-0). Il est en forme, devrait être titulaire avec les absences ou incertitudes de plusieurs éléments offensifs comme Gabriel Jesus, Foden ou encore De Bruyne. Un coup à tenter pour une cote de 2.80 !

