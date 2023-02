PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 12 février – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic : Kolo Muani (Francfort) marque à Cologne (3.00)

Voilà une très belle cote à tenter en Allemagne. Kolo Muani est en feu que ce soit en coupe ou en championnat avec six buts lors de ses quatre dernières rencontres. Le Français reste même sur deux doublés de suite face au Hertha Berlin et contre Darmstadt. Après une finale de Coupe du Monde grandiose, l’ancien Nantais a semble-t-il franchi un cap. On sait les matches du championnat allemand ne nous donnent souvent pas mal de spectacle. Je miserais donc sur un nouveau but de Kolo Muani pour une cote que je trouve énorme (3.00) !

Les autres options :

Gouiri ou Dalinga marque entre Toulouse et Rennes (1.74)

David (LOSC) marque contre Strasbourg (2.10)

Balogun (Reims) marque face à Troyes (1.74)

Rashford (Manchester United) marque à Leeds (2.25)

Lewandowski (Barcelone) gagne à Villarreal (2.05)

Vlahoivic (Juventus) marque contre la Fiorentina (2.45)

Osimhen (Naples) bat la Cremonese (1.60)

Cote totale des huit buteurs : 344.87