PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 24 février – Ligue 1

Notre pronostic : Jonathan David marque contre Brest (1.78)

Meilleur buteur du championnat avec Mbappé et Balogun (15 réalisations), Jonathan David est l’arme essentiel du LOSC en attaque. Le Canadien tire les penalties de son club (4 cette saison) et s’est montré très efficace depuis la reprise : six buts en huit matches dont trois lors des deux dernières journées… un doublé face à Strasbourg et un but au Parc des Princes. Face à la défense friable de Brest, Jonathan David devrait logiquement trouver le chemin des filets, ce qui vous permettrait de presque tripler votre mise.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Iglesias (Betis) marque à Elche (2.55)

Onisiwo (Mayence) marque contre Möchengladbach (2.70)

Cote totale pour les trois buteurs du jour : 12.25

