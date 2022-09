PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 13 septembre - Ligue des Champions

Notre pronostic : Moh Salah retrouve le chemin des filets (1.98)

Va-t-il enfin lancer sa saison ce soir à Anfield ? Mohamed Salah, qui a récemment prolongé son contrat avec les Reds jusqu'en 2025, connaît un début d'exercice compliqué avec seulement trois buts inscrits en huit matches disputés. L'international égyptien est à l'image de son équipe qui n'a remporté que deux rencontres toutes compétitions confondues et qui reste sur une claque reçue à Naples (4-1) lors de la premuière journée de la phase de poule. Liverpool reçoit l'Ajax qui a tout gagné depuis la reprise, avec notamment un carton la semaine dernière face aux Rangers (4-0), résultat qui permet aux Néerlandais d'occuper la tête du groupe A. Malgré tout, ce duel en Angleterre est le premier vrai test pour les partenaires de Dusan Tadic. Liverpool et son meilleur atout sont dans l'obligation de réagir et je vous conseille de miser sur un but de Salah pour doubler votre mise (1.98) !

Fiabilité : 33%

