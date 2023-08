PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 14 août – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Marcus Rashford (Man. Utd) marque contre Wolverhampton (1.92)

Marcus Rashford devrait jouer en pointe ce soir contre Wolverhampton, entouré de Garnacho et Antony et soutenu par le capitaine des Red Devils pour recevoir les bons ballons. Auteur de 17 buts la saison dernière en 35 rencontres de Premier League, le meilleur attaquant de Man. Utd sera une nouvelle fois l’arme offensive numéro 1 des Mancuniens contre les Wolves qui voyageaient très mal la saison passée et qui avaient l’une des pires défenses en déplacement. Comme je vois Manchester s’imposer devant son public, je vous propose de parier sur Rashford pour tenter de doubler la mise. Griezmann (Atlético) et Taremi (FC Porto) sont mes deux autres options dans cette rubrique. En cas de sans faute c’est presque neuf fois la mise. A vous de voir !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Griezmann (Atlético) marque contre Grenade (2.20)

Taremi (Porto) marque sur la pelouse de Moreirense (2.10)

Cote totale des trois buteurs du jour : 8.87

