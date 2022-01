PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 15 janvier – Ligue 1

Notre pronostic: Arnaud Kalimuendo marque à St Etienne… s’il joue (2.75)

Meilleur réalisateur de Lens en championnat, Arnaud Kalimuendo a inscrit six buts cette saison et a marqué lors des deux derniers déplacements de Lens: à Nantes et à Nice… même si cela n’a pas suffit pour que les « Sang et Or » prennent des points ! Aujourd’hui, la donne pourrait être différente car les Lensois partent favoris à St Etienne, fortement diminué par les absences dues notamment à la CAN (voir la rubrique précédente). Pour toutes ces raisons, je vous propose de parier sur un but de l’attaquant, prêté par le Paris-SG, dans le Forez pour une magnifique cote de 2.75.

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Mbappé (PSG) marque contre Brest (1.60)

Sterling (Man. City) marque contre Chelsea (2.80)

Lewandowski (Bayern) marque à Cologne (1.40)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 17.25

