PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 16 avril Ligue 1 - France

Notre pronostic: Jonathan David marque contre Montpellier (2.30)… s’il joue

J’étais parti pour vous proposer de jouer Burak Yilmaz avant de me rendre compte qu’il avait inscrit 70 % de ses buts à l’extérieur. Comme Jean Bommel, notre correspondant dans le Nord, m’a confirmé que Jonathan David était de nouveau opérationnel, j’a décidé d’opter pour la Canadien, auteur de 8 buts sur ses 12 derniers matches avec le LOSC. L’ancien joueur de la Gantoise a quant à lui été décisif autant à domicile qu’en déplacement (5 réalisations à Pierre-Mauroy sur les 10). Evidemment, avant de miser sur lui, assurez-vous qu’il sera titulaire. Si ce n’est pas le cas et que Yazici joue, pourquoi ne pas tenter le Turc (7 buts cette saison en Ligue 1 et autant en Ligue Europa). A vous de voir !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Harry Kane (Tottenham) marque sur la pelouse d’Everton (2.15)

Vincent Aboubakar (Besiktas) marque contre Ankaragücü (1.96)

Cote totale pour les trois buteurs du jour: 9.27

