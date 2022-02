PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 16 février - Ligue des champions

Notre pronostic: doublé de Robert Lewandowski (Bayern) à Salzbourg (2.60)

26 buts en 22 matches de Bundesliga pour l'avant-centre polonais ! 9 buts en 6 rencontres de Ligue des champions... dont 4 à l'extérieur: un à Lisbonne contre Benfica, un à Kiev face au Dynamo et un doublé à Barcelone ! Comment ne pas faire confiance à Robert Lewandowski à Salzbourg ? Toujours présent dans les grands rendez-vous du Bayern, le meilleur buteur du championnat d'Allemagne (26) et deuxième réalisateur de la Ligue des champions (9) derrière Sébastien Haller, pourrait même selon moi faire aussi bien qu'au Nou Camp et inscrire un nouveau doublé pour vous permettre de passer une jolie cote de 2.60 !

Les autres options :

Dzeko (Inter) marque contre Liverpool (3.10)

Correa (Atletico) marque contre Levante (2.05)

Cote totale pour les trois buteurs du jour: 16.52

Pariez sur Salzbourg - Bayern ici