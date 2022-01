PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 16 janvier – Ligue 1

Notre pronostic : Laborde (Rennes) marque face à Bordeaux (2.10)

Rien ne va plus à Rennes qui va tenter de se relancer face à Bordeaux après trois défaites d’affilées en Ligue 1. Cette mauvaise passe bretonne correspond avec celle que traverse Gaëtan Laborde, muet en championnat depuis la 15e journée et un but à Lorient, soit une disette de sept rencontres toutes compétitions confondues. Face à la pire défense de Ligue 1, on peut légitimement s’attendre à ce que le Stade Rennais marque et donc cela me semble être la rencontre idéale pour relancer Laborde qui pourrait vous permettre de plus que doubler votre mise si vous lui faîtes confiance !

Les autres options :

Paqueta (Lyon) marque à Troyes (2.70)

Jota (Liverpool) marque contre Brentford (2.10)

Antonio (West Ham) marque face à Leeds (2.25)

Abraham (AS Rome) marque contre Cagliari (2.10)

Cote totale des cinq buteurs : 56.26