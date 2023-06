PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 16 juin - Euro Qualifications

Notre pronostic : un remplaçant marque lors de Gibraltar - France (1.80)

L'équipe de France a de quoi s'amuser au Portugal ce soir, au moment de défier Gibraltar. Plus que largement favoris, les Bleus devraient arriver sur le terrain avec l'équipe type, Didier Deschamps ayant décidé d'aligner globalement son onze titulaire. Et si les cotes des buteurs français ne sont pas élevées, celle d'un éventuel remplaçant est de suite plus intéressante. Car il y aura du beau monde sur le banc tricolore, comme Nkunku, Kolo Muani, Thuram et Coman (ou Dembele selon les choix du coach). La différence de niveau entre les deux équipes est telle qu'il est bien probable que l'un de ces joueurs trouve le chemin des filets en entrant sur le terrain.

Les autres options :

Harry Kane (Angleterre) marque un doublé contre Malte (2.25)

Rasmus Hojlund (Danemark) marque face à l'Irlande du Nord (2.10)

Zeki Amdouni (Suisse) marque contre Andorre (1.96)

Cote totale des quatre buteurs du jour : 16.67