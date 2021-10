PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 16 octobre – Ligue 1

Notre pronostic: Jonathan David marque à Clermont (2.65)

A 2.65, je ne pouvais pas m’empêcher de vous proposer le but de Jonathan David, meilleur réalisateur du championnat à égalité avec le Rennais Gaëtan Laborde. Décisif à six reprises en neuf rencontres avec Lille, le Canadien est vite revenu de son pays où il a marqué lors de Canada – Panama (4-1) mercredi soir. Il devrait être aligné par Jocelyn Gourvennec à Clermont surtout que Burak Yilmaz est suspendu pour le déplacement en Auvergne. N’oubliez pas que l’attaquant du LOSC vient d’inscrire cinq buts en trois matches de Ligue 1, dont deux doublés, à Strasbourg et contre Marseille. On peut imaginer qu’il se fera remarquer contre la pire défense de Ligue 1.

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

Ben Yedder (Monaco) marque à Lyon (2.70)

Haaland (Dortmund) marque contre Mayence (1.54)

Diaz (Milan) marque contre Vérone (2.70)

Maupay (Brighton) marque à Norwich (2.90)

Cote totale pour les cinq buteurs du jour: 86.27

