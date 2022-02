PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 17 février - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Arkadiusz Milik marque contre Qarabag (1.78)

L'homme des Coupes à Marseille se nomme Arkadiusz Milik: quatre en Ligue Europa et cinq en Coupe de France ! Longtemps bloqué à une seule réalisation en Ligue 1, l'avant-centre polonais a récemment retrouvé son efficacité puisqu'il a inscrit un magnifique triplé contre Angers (5-2) et a offert la victoire à l'OM dimanche dernier à Metz (2-1) en fin de rencontre. Si Sampaoli l'aligne d'entrée ce soir, ce qui me semble hyper logique, Milik devrait une nouvelle fois être l'élément clef pour que Marseille s'impose face à Qarabag. Je vous propose donc de parier sur lui (1.78). Et si vous aimez les grosses cotes, un doublé n'est pas à exclure pour tenter de largement quadrupler votre mise !

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Taremi (Porto) marque contre la Lazio (2.45)

N'Kunku (Leipzig) marque contre la Real Sociedad (2.75)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 11.99

