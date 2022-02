PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 18 février - Série A - Italie

Notre pronostic: Dusan Vlahovic (Juventus) marque contre le Torino (2.60)

Révélation de la saison avec la Fiorentina (17 buts), Dusan Vlahovic a signé à Turin cet hiver et a été décisif lors de sa première apparition sous ses nouvelles couleurs au Juventus Stadium contre Vérone (2-0). Muet à Bergame (1-1), le Serbe voudra a tout prix séduire ses nouveaux supporters en marquant dans le derby turinois. Vu ses qualités de finisseur et sa forme actuelle, je ne serais pas étonné qu'il soit, une fois encore, efficace aujourd'hui. En effet, il a déjà inscrit un but avec la Fiorentina contre le Torino lors de la deuxième journée de Série A. Et la cote est trop belle (2.60) pour la laisser passer !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

David (Lille) marque contre Metz (2.15)

Schick (Leverkusen) marque à Mayence (2.30)

Cote totale pour les trois buteurs du jour: 12.85

Pariez sur Juventus - Torino ici