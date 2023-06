PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 17 juin – Qualifications Euro 2024

Notre pronostic : Erling Haaland marque contre l’Ecosse (2.15)

Comment ne pas penser à Erling Haaland dans cette rubrique… surtout à 2.15 ? La "machine à marquer norvégienne", championne d’Europe avec Manchester City, veut absolument disputer la phase finale d’une grande compétition avec sa sélection et sait qu’il devra faire lui-même la plus grande partie du travail pour atteindre ses objectifs. Auteur de 52 buts en 53 matches cette saison, l’attaquant scandinave a de grandes chances de marquer ce soir à Oslo... s’il est titulaire bien sûr ! Si j’ai vu juste, vous doublerez votre mise de départ. Et si mes trois autres buteurs se distinguent aussi, vous pourriez empocher 220 € de gains pour 10 € de mise. A vous de voir !

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Rodrigues (Luxembourg) marque contre le Liechtenstein (1.88)

Ramos (Portugal) marque contre la Bosnie (1.95)

Kvaratskhelia (Géorgie) marque à Chypre (2.80)

Cote totale des sept paris sûrs : 22.07

