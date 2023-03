PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 19 mars – Ligue 1

Notre pronostic : Baldé ou Honorat marque lors de Troyes – Brest (1.92)

Il peut tout se passer dans ce match de la peur. Troyes et Brest luttent tous deux pour le maintien dans une saison où quatre équipes quitteront la Ligue 1 à son terme. Les Bretons possèdent pour l’instant trois points d’avance sur les Aubois et occupent actuellement la 16e place. Ils peuvent surtout compter sur un Franck Honorat qui a retrouvé des couleurs ces dernières semaines. Déjà buteur à Strasbourg, l’ancien stéphanois a remis ça face au PSG la semaine dernière dans une rencontre où son équipe méritait bien mieux. Mais les Troyens peuvent également compter sur son buteur vedette : Mama Baldé. Le joueur de 27 ans a trouvé le chemin des filets à 10 reprises en 24 apparitions et porte son attaque. S’il est difficile de pronostiquer un scénario, l’un de ces deux joueurs pourraient bien ajouter une nouvelle unité à son compteur.

