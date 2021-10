PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 19 octobre - Ligue des champions

Notre pronostic: Erling Haaland marque à Amsterdam (1.94)

Auteur de 9 buts en 6 matches de Bundesliga, dont trois doublés sur ses trois dernières rencontres, à Leverkusen, contre l'Union Berlin et Mayence, Erling Haaland veut aussi soigner ses statistiques en Ligue des champions. Déjà buteur à Istanbul, sur le pelouse de Besiktas (2-1), le Norvégien était absent contre le Sporting lors de la deuxième journée et son club ne s'est imposé que 1-0. Avec la "machine à marquer" scandinave le Borussia va certainement poser de gros soucis à la défense néerlandaise. Imaginer que Haaland soit décisif ce soir aux Pays-Bas n'a vraiment rien d'incongru et la cote, pour un tel buteur, me paraît très satisfaisante vu ses qualités de finisseur. Si j'ai vu juste, vous doublerez votre mise de départ.

Fiabilité: 55 %

Les autres options:

Mbappé marque contre Leipzig (1.98)

Dzeko marque contre le Sheriff Tiraspol (1.84)

Salah marque à Madrid (2.80)

Cote totale des quatre buteurs du jour: 19.79

Pariez sur Ajax - Dortmund ici