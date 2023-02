PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 2 février – Liga - Espagne

Notre pronostic : Karim Benzema marque contre Valence (1.66)

Depuis la reprise du championnat d’Espagne, Karim Benzema a inscrit quatre buts en quatre matches et n’est resté muet que lors du 0-0 entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Le Ballon d’Or a réussi un doublé à Valladolid, un but à Villarreal et un autre à Bilbao. Aussi hallucinant que cela puisse paraître, KB9 n’a été décisif qu’une seule fois au stade Santiago Bernabeu cette saison, et c’était lors du Clasico face au Barça (3-1). Sur ses neuf réalisations en onze matches, il a marqué huit fois en déplacement. Il doit vraiment avoir envie de s’illustrer devant son public. Et comme il tire les penalties de son équipe, je vous propose de lui faire confiance ce soir contre Valence.

Fiabilité : 60 %

