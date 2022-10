PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 2 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Terem Moffi (Lorient) marque contre Lille (2.50)

Muet lors des deux premières journées de Ligue 1, Terem Moffi s’est réveillé par la suite avec six buts inscrits en autant de journées. Le Lorientais est le grand artisan de ce très bon début de saison des Merlus qui ne se sont inclinés qu’à une seule reprise, à Lens (5-2), pour six victoires et un nul. Le Nigérian pourrait donc une nouvelle fois s’illustrer dans une rencontre qui devrait nous donner des buts. Les matches de Lille sont souvent des rencontres à spectacle avec les deux équipes qui marquent. Je vous propose donc de miser sur une réalisation de Moffi pour une belle cote de 2.50 !

Les autres options :

Dalinga (Toulouse) marque contre Montpellier (2.55)

Haaland (Man. City) marque contre Manchester United (1.50)

Vinicius Jr (Real Madrid) marque contre Osasuna (2.20)

Immobile (Lazio) marque contre La Spezia (1.75)

Vlahovic (Juventus) marque face à Bologne (1.90)

Cote totale des six buteurs du jour : 69.95