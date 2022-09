PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 2 septembre – Liga – Espagne

Notre pronostic : Aspas (Celta Vigo) marque face à Cadix (2.60)

Le Celta Vigo réalise un début de saison plutôt correct. Après un résultat nul face à l’Espanyol Barcelone (2-2) et une lourde défaite à domicile face au Real Madrid (1-4), l’actuel 12e s’est imposé sur la pelouse de Gérone (1-0). S’ils ont trouvé le chemin des filets lors de chacune de ces rencontres, les joueurs d’Eduardo Coudet le doivent notamment à Iago Aspas. Le vétéran espagnol prouve qu’il n’est certainement pas en déclin, alors qu’il fait partie des meilleurs attaquants de Liga depuis six ans. Auteur de trois des quatre buts de son équipe, après s’être montré tout aussi efficace en préparation, il pourrait bien ajouter une nouvelle unité à son compteur face à un adversaire en grande difficulté. Lanterne rouge, Cadix n’a toujours pas remporté le moindre match ni inscrit le moindre but. Il sera très difficile pour les Andalous de bloquer le joueur de 35 ans.

