PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 20 août - Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Moussa Diaby (Aston Villa) marque face à Everton (3.05)

Malgré la très large défaite de son équipe à Newcastle (1-5), Moussa Diaby n'aura eu besoin que de 11 minutes pour ouvrir son compteur avec Aston Villa. Recrue phare d'un mercato particulièrement ambitieux, l'international français a tout à sa disposition pour franchir un cap à moins d'un an de l'Euro. Après 4 saisons abouties à Leverkusen, Diaby semble déjà avoir trouvé parfaitement ses repères en Angleterre, entre une préparation convaincante et ce premier but inscrit la semaine dernière. Alors que les Villans reçoivent Everton, contre qui ils n'ont plus perdu depuis 2016, l'attaquant de 24 ans pourrait bien se mettre le public dans la poche en faisant une nouvelle fois trembler les filets.

