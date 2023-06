PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 20 juin- Qualifications Euro 2024

Notre pronostic : E. Haaland inscrit au moins un doublé contre Chypre (2.80) !

Pas le droit à l'erreur pour les Norvégiens ce soir ! Opposés à la plus faible équipe de la poule, les joueurs de Stale Solbaken doivent impérativement gagner avec si possible un écart conséquent pour se relancer dans ce groupe et rester au contact des équipes de tête. Autre enjeu : permettre à Erling Haaland de terminer devant Kylian Mbappé et décrocher le titre de meilleur buteur de la saison club et sélection confonus. L'avant-centre de City a inscrit 52 de ses 54 buts avec son club, il n'a marqué que deux fois sous le maillot de la Norvège. Si le cyborg inscrit au moins un doublé ce soir à Oslo, vous triplez quasiment votre mise (2.80). Pas mal, non ?

Pariez sur Norvège - Chypre ici

Autres options :

Ronaldo marque en Islande (1.60)

Lukaku marque en Estonie (1.62)

Total des trois buteurs : 7.26