PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 20 mars Ligue 1 – France

Notre pronostic: Arek Milik marque à Nice (3.00)

L’international polonais fait incontestablement du bien à l’attaque de l’OM. Il pèse sur les défenses, offre des solutions à Payet, Thauvin, voire Luis Henrique, se montre efficace (4 buts depuis son arrivée… 3 en L1 et 1 en Coupe de France) et sait tirer les penalties ! Avec lui, le potentiel offensif de Marseille est meilleur qu’avec Dario Benedetto. Les défenses adverses doivent surveiller l’ancien Napolitain en permanence car il s’agit d’un avant-centre de niveau international. Je ne serais donc pas vraiment surpris qu’Arek Milik soit de nouveau décisif ce samedi à Nice. Et la cote est magnifique. Si j’ai raison, vous triplerez votre mise de départ !

Fiabilité : 35 %

Les autres options :

Amine Gouiri (Nice) marque contre Marseille (3.05)

Erling Haaland (Dortmund) marque à Cologne (1.54)

Wout Weghorst (Wolfsburg) marque à Brême (2.35)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 33.11

