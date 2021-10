PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 20 octobre - Ligue des champions

Notre pronostic: Cristiano Ronaldo marque contre l'Atalanta (1.88)

Ne pas vous proposer Cristiano Ronaldo dans cette rubrique en Ligue des champions serait à la limite de la faute professionnelle ! Depuis son retour à Manchester, CR7 a inscrit trois buts en cinq matches de Premier League et deux buts en deux rencontres de Ligue des champions, à Berne et contre Villarreal dans les arrêts de jeu. L'efficacité de la star portugaise est donc toujours aussi impressionnante, notamment sur la scène européenne. N'oublions pas que Ronaldo a inscrit 136 buts en LDC, ce qui fait de lui, et de loin, le meilleur réalisateur de l'histoire de la compétition. Et malgré son âge, il reste un redoutable attaquant, capable de tromper les défenses à tout moment. Si j'ai raison ce soir, vous doublerez presque votre mise.

Fiabilité: 60 %

Les autres options:

Depay marque contre Kiev (2.00)

Lewandowski marque à Lisbonne (1.48)

Lukaku marque face à Malmö (1.47)

Cote totale des quatre buteurs du jour:

Pariez sur Man. Utd - Atalanta ici