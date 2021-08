PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 21 août - Ligue 1

Notre pronostic: Wahbi Khazri marque contre Lille (3.45)

Si St Etienne vient d'enchaîner deux matches nuls, il faut bien avouer que Wahbi Khazri a sauvé les Verts en deux occasions. Auteur de l'égalisation contre les Merlus (1-1), l'attaquant tunisien avait mis les Verts sur de bons rails en ouvrant le score dès la première minute à Bollaert, ce qui a sûrement permis à son club de ne pas rentrer bredouille de, Lens. Par ailleurs, Khazri est l'élément clef et le plus expérimenté des Stéphanois en attaque et il tire les penalties de l'ASSE. Enfin, sa cote pour marquer est très alléchante (3.45). Pour toutes ces raisons, je vous propose de lui faire confiance une nouvelle face à Lille dans le Chaudron... comme la saison dernière (1-1).

Fiabilité: 55 %

Les autres options:

Ben Yedder (Monaco) marque contre Lens (2.30)

Haaland (Dortmund) marque à Fribourg (1.56)

Cote totale des trois buteurs du jour: 12.38

