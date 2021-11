PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 21 novembre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Harry Kane (Tottenham) marque face à Leeds (1.84)

C’est la 100e confrontation entre Tottenham et Leeds et la première pour Antonio Conte au Tottenham Hotspur Stadium. Pour son premier match son équipe n’avait pu faire mieux qu’un 0-0 sur la pelouse d’Everton. Auteurs d’une saison plus que moyenne les Spurs se doivent de prendre les trois points à domicile face à Leeds, en grande difficulté avec une 18e place. Je pense que l’on devrait assister à une rencontre ouverte et je vous propose de miser sur un but de Harry Kane. L’Anglais a du mal depuis le début de saison mais a été énorme avec sa sélection avec sept buts inscrits en deux matches. Cela a dû lui donner confiance et je pense qu’il peut s’illustrer aujourd’hui face à Leeds !

