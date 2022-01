PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 22 janvier - Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: Patrick Schick (Leverkusen) marque contre Augsburg (1.86)

18 buts en 16 matches dont 14 lors des dix dernières rencontres de Leverkusen en championnat d'Allemagne pour Patrick Schick ! L'attaquant tchèque affole les compteurs en Bundesliga. Rendez-vous compte... c'est mieux que Lewandowski (13) et Haaland (12) en dix matches ! Déjà buteur lors de la victoire du Bayer à l'aller à Augsburg (4-1), Schick, vu sa forme actuelle, devrait logiquement se montrer une nouvelle fois décisif à domicile dans une rencontre où son club partira avec les faveurs des pronostics. Quant le 3e reçoit le 15e de Bundesliga et premier non relégable, on peut imaginer que son buteur fasse des misères à la défense adverse.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

David (Lille) marque à Brest (2.50)

Martinez (Inter) marque contre Venise (1.70)

Moreno (Villarreal) marque contre Cadix (1.64)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour : 12.96

