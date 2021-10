PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 22 octobre - Ligue 1

Notre pronostic: Pierre-Emerick Aubameyang marque contre Aston Villa (2.20)

Même s'il n'a marqué que trois buts en sept matches de Premier League, Pierre-Emerick Aubameyang reste l'attaquant le plus efficace des Gunners cette saison. Le Gabonais a été décisif lors des trois dernières rencontres d'Arsenal à l'Emirates Stadium, contre Norwich, Tottenham et Crystal Palace. Il me paraît donc logique de lui faire confiance une nouvelle fois pour la passe de quatre face à l'une des défenses les plus friables en déplacement: huit buts encaissés en quatre matches hors de ses bases pour Aston Villa. Si j'ai vu juste, vous pourrez doubler votre mise !

Fiabilité: 50 %

Les autres options:

Khazri marque contre Angers (3.20)

Candreva marque contre Spezia Calcio (3.05))

Cote totale des trois buteurs du jour: 21.47

