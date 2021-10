PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 23 octobre - Ligue 1

Notre pronostic: Jonathan David marque contre Brest (2.35)

Hormis lors de la défaite 4-0 de Lille face à Nice en début de saison où il n'a joué qu'une mi-temps , Jonathan David a toujours marqué à domicile: un but contre Montpellier, un but face à Reims et un doublé contre Marseille. Face à l'une des pires défense de Ligue 1 (19 buts encaissés par les Brestois), l'attaquant Canadien a selon moi de bonnes chances de se montrer une nouvelle fois décisif et ainsi enchaîner un quatrième match à Pierre-Mauroy en inscrivant au moins un but. Déjà auteur de cinq réalisations, le meilleur buteur du LOSC (5) sera l'atout offensif numéro 1 contre l'avant-dernier du championnat de France. Dans ces conditions, je vous suggère de lui faire confiance pour espérer doubler votre mise.

Fiabilité: 50 %

Les autres options:

Blas marque contre Clermont (3.80)

Havertz marque contre Norwich (2.00)

Lewandowski marque au moins deux buts contre Hoffenheim (2.05)

Cote totale des quatre buteurs du jour: 36.61

Pariez sur Lille - Brest ici