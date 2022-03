PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 24 mars - Coupe du monde - Barrage

Notre pronostic: Cristiano Ronaldo marque contre la Turquie (1.58)

115 buts en 184 sélections avec le Portugal ! Cristiano affolent les compteurs et fait tomber les records avec une facilité déconcertante malgré son âge. Il sera, à n'en pas douter, ultra motivé à l'idée de qualifier son pays pour ce qui devrait être sa dernière Coupe du monde... s'il y parvient. Comme les Portugais présentent un bilan très positif à domicile contre la Turquie (cinq succès et une défaite en six rencontres), je ne serais pas du tout étonné que CR7 soit encore une fois l'artisan de la victoire de son pays contre les Turcs. Si la cote de 1.58 ne vous suffit pas, vous pouvez envisager le doublé de Ronaldo à 3.50. A vous de voir !

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Isak (Suède) marque contre la République Tchèque (2.95)

Paqueta (Brésil) marque contre le Chili (3.55)

Suarez (Uruguay) marque contre le Pérou (2.15)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 35.57

