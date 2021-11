PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 24 novembre – Ligue des champions

Notre pronostic: Mo Salah marque contre Porto, s'il est titulaire (2.20)... sinon Takumi Minamino à 3.25 !

Muet contre Brighton, face à l'Atletico, et à West Ham, Mohamed Salah (11 buts en 12 matches de championnat et meilleur réalisateur de son club sur la scène européenne) a retrouvé le chemin des filets contre Arsenal (4-0) le week-end dernier. C'est rassurant pour Liverpool avant la réception de Porto en Ligue des champions... sauf si Jürgen Klopp le met au repos car les Reds sont déjà assurés de terminer en tête de leur groupe. Si l'Egyptien n'est pas l'effectif, je vous conseille de faire confiance au Japonais Minamino, buteur samedi face aux Gunners et souvent intéressant quand son entraîneur fait appel à lui pour suppléer les stars de l'attaque de Liverpool. Avant de miser sur Salah, assurez-vous bien qu'il est bien dans le onze de départ, ce qui n'a rien de certain. S'il jouer, foncez !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Haller (Ajax) marque à Besiktas (2.10)

Dost (Bruges) marque contre Leipzig (2.80)

Dzeko (Inter) marque contre le Shakhtar (2.10)

Benzema (Real) marque à Tiraspol (1.54)

Mahrez (Man. City) marque contre le Paris-SG (2.95)

Cote totale pour les six buteurs du jour: 123.42

