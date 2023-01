PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 26 janvier – Coupe du Roi – Espagne

Notre pronostic : Karim Benzema (Real Madrid) marque face à l’Atlético (2.05)

Le Real Madrid court après sa première Coupe du Roi depuis 2014. C'est d'ailleurs un trophée que les Merengue ont beaucoup de mal à remporter sur les trente dernières années. Et la réception de l’Atlético en quart de finale annonce un très beau match ! Carlo Ancelotti ne devrait pas faire tourner ce soir et alignerait ainsi son onze type. Karim Benzema aura donc la tâche de porter ses coéquipiers ce soir, après leur avoir permis de quasiment tout gagner ses dernières saisons. L’attaquant français a inscrit six buts en autant de rencontres depuis le reprise des compétitions de clubs. En état de grâce, je le vois ajouter une nouvelle unité à son compteur aujourd’hui contre le voisin et rival.

Pariez sur Real Madrid – Atlético Madrid ici !

Les autres options :

Edinson Cavani (Valence) marque face à l’Athletic Bilbao (2.95)

Dusan Tadic (Ajax Amsterdam) marque face à Volendam (2.15)

Cote totale des trois buteurs du jour : 13.00