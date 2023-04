PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 27 avril – Premier League

Notre pronostic : Harry Kane (Tottenham) marque face à Manchester United (2.25)

Au cours d’une année 2023 extrêmement compliquée pour Tottenham, Harry Kane est la seule lueur des Spurs. L’international anglais cumule les buts depuis bientôt deux mois, en ayant notamment fait trembler les filers à six reprises lors de ses six dernières apparitions en championnat. Derrière le cyborg Erling Haaland, personne n’a autant marqué que lui dans l’élite britannique, avec un excellent bilan de 24 unités en Premier League. S’il commence à être beaucoup plus difficile pour lui de combler les lacunes d’un collectif en perdition, Kane parvient tout de même à lui faire gagner des points précieux dans une course à l’Europe haletante. Il pourrait inscrire un nouveau but dans son jardin ce soir face à Manchester United.

