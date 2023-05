PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 27 mai – Ligue 1

Notre pronostic : Openda inscrit un doublé contre Ajaccio (3.90)

Auteur de quatre buts lors des cinq dernières journées, Loïs Openda (19 réalisations) n’a pas été décisif contre Reims et à Lorient malgré les victoires du Racing. L’avant-centre Belge pourrait bien se réveiller ce soir contre Ajaccio, avant-dernier du championnat et déjà condamné à la descente en Ligue 2. En effet, les Corses viennent de chuter à domicile (0-5) contre Rennes après avoir perdu (5-0) à Paris. L’ACA semble démobilisée. Et comme Openda a déjà réussi deux doublés et deux triplés cette saison, je ne serai pas étonné qu’il régale le public de Bollaert ce soir contre la faible défense ajaccienne afin de valider la 2e place qualificative de Lens pour la prochaine Ligue des champions.

Fiabilité : 35 %

Les autres options

Wahi (Montpellier) marque contre Lorient (3.15)

Mbappé (PSG) marque à Strasbourg (1.80)

David (Lille) marque contre Nantes (1.82)

Lacazette (Lyon) marque contre Reims (1.58)

Sanchez (Marseille) ùmarque contre Brest (2.15)

Kyei (Clermont) marque contre Lorient (3.25)

Gouiri (Rennes) marque contre Monaco (2.65)

Cote totale des six buteurs du jour : 1177.45

