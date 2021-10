PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 27 octobre – Série A - Italie

Notre pronostic: Ciro Immobile marque contre la Fiorentina (1.95)

La Lazio, 5e de Série A, qui a pris dix points sur douze à domicile depuis le début de la compétition, accueille la Fiorentina, 7e, qui n'a jamais partagé les points en déplacement et qui reste sur cinq défaites de suite à Rome. Envisager une victoire des Laziali ce soir n'a rien d'incongru. Et quand les Romains s'imposent sur leur pelouse, Ciro Immobile y est presque toujours pour quelque chose. Le champion d'Europe italien a inscrit huit buts en huit matches cette saison dont cinq au stade olympique. Il me paraît donc judicieux de lui faire une nouvelle fois confiance face à la Fiorentina. Si j'ai raison, vous doublerez votre mise

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

William José (Betis) marque contre Valence (2.50)

Mir (Séville) marque à Majorque (2.30)

Dzeko (Inter) marque à Empoli (2.10)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 23.55

