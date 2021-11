PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 28 novembre – Ligue 1

Notre pronostic : Milik (OM) marque face à Troyes (2.20)

Marseille est éliminé de la Ligue Europa après sa défaite cette semaine à Galatasaray (4-2) et le seul point positif que l’on peut retenir de cette rencontre, c’est le doublé inscrit par Milik. L’attaquant polonais a peut-être enfin retrouvé la confiance après une entame de saison très compliquée. Ce serait une très bonne nouvelle pour la suite. Il n’a d’ailleurs marqué que quatre fois avec l’OM. S’il est enfin lancé, il devrait trouver le chemin des filets ce soir face à Troyes. L’ESTAC est une équipe joueuse et je pense qu’on devrait voir des buts. C’est pourquoi je vous propose le but de Milik pour une cote de 2.20 !

