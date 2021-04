PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 3 avril Ligue 1 – France

Notre pronostic: Wissam Ben Yedder marque contre Metz (2.30)

Co-meilleur buteur de Monaco avec Kevin Volland (13 réalisations chacun), Wissam Ben Yedder n’a plus marqué en championnat depuis cinq journées. Cela s’est déjà produit entre mi-décembre et mi-janvier et l’attaquant international s’était réveillé au 6e match en inscrivant un doublé à Montpellier. Un scénario similaire n’est à exclure cet après-midi face à Metz surtout que l’ASM a vraiment besoin de s’imposer pour rester dans la course au titre. Par ailleurs, WBY tire les penalties de son équipe, ce qui lui donne des chances supplémentaires de marquer. Alors banco sur au moins un but de l’avant-centre monégasque face aux Messins pour essayer de doubler la mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Mbappé marque contre Lille (2.15)

Depay marque à Lens (2.40)

Haaland marque contre Francfort (1.58)

Immobile marque contre Spezia Calcio (1.78)

Salah marque sur la pelouse d’Arsenal (2.15)

Cote totale pour les six buteurs du jour : 41.86

