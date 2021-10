PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 3 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : but de Lauriente ou Bayo entre Lorient et Clermont (1.82)

C’est un pari intéressant que je vous propose de tenter et qui me paraît plus que probable. Lorient accueille Clermont au Moustoir pour une affiche qui regroupe deux équipes joueuses. Les Merlus sont très bons à domicile. Ils ont gagné trois fois face à Monaco, Lille et Nice. C’est donc un 100% pour le club breton. Ils viennent de prendre un point à Lyon (1-1). Ce début de saison est excellent avec une seule défaite, une 6e place et treize points pris. Lauriente est le meilleur buteur du club et pourrait une nouvelle fois s’illustrer. Du côté de Clermont, il faut absolument se remettre sur le droit chemin. Les quatre premiers matches avaient été très intéressant avec deux succès et deux nuls mais depuis, les Clermontois ont perdu trois fois et n’ont pris qu’un point. Bayo, déjà excellent en Ligue 2, porte encore son équipe avec quatre buts et deux passes décisives. Je vous propose donc de miser sur une réalisation de l’attaquant auvergnat ou de Lauriente pour une cote de 1.82 !

