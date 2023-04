PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 30 avril – Liga - Espagne

Notre pronostic : Griezmann (Atletico) marque sur la pelouse du Real Valladolid (2.55)

Sur les dix-sept derniers matches de championnat, l’Atletico de Madrid n’a perdu qu’à deux reprises, à chaque fois contre le leader, le FC Barcelone. Si l’on regarde le classement sur les quinze dernières journées, les Colchoneros sont leaders et cela est en grande partie dû à un Antoine Griezmann absolument éblouissant. Le Français, sur la lancée de sa très bonne Coupe du Monde, rayonne au sein du collectif madrilène. Double passeur décisif contre Majorque, « Grizou » a délivré ses 9e et 10e offrandes de la saison. Il n’a pas été loin de marquer non plus mais son compteur est resté bloqué à onze réalisations. Je pense qu’il pourrait s’illustrer devant la cage adverse ce soir pour une cote intéressante de 2.55 !

Les autres options :

Mbappé (PSG) marque contre Lorient (1.44)

Cham ou Balogun marque lors de Clermont – Reims (1.74)

Baldé ou Moffi marque lors de Troyes – Nice (1.64)

Gouiri (Rennes) marque face à Angers (2.25)

Ben Yedder (Monaco) marque contre Montpellier (1.94)

Cote totale des six buteurs : 45.74