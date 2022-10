PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 30 octobre – Ligue 1

Notre pronostic : Terrier (Rennes) marque contre Montpellier (2.05)

Opposé à Montpellier, le Stade Rennais part largement favori et c’est logique tant la saison des Montpelliérains n’est pas à la hauteur des attentes avec quatre victoires, huit défaites et vingt-quatre buts encaissés. Le Stade Rennais est la deuxième meilleure attaque du championnat avec vingt-cinq réalisations dont sept de Martin Terrier. Le Français, buteur sur la pelouse de Fenerbahce, est en train de confirmer sa magnifique saison sur laquelle il restait. Je pense qu’on peut lui faire confiance s’il est titulaire. Si ce n’est pas le cas, tenter de parier sur le but d’Amine Gouiri, lui aussi en forme et qui reste sur un doublé (2.05).

Les autres options :

Ben Yedder (Monaco) marque face à Angers (1.84)

Lacazette (OL) marque face à Lille (2.50)

Gabriel Jesus (Arsenal) marque contre Nottingham (1.98)

Vinicius Jr (Real Madrid) marque face à Gérone (2.10)

Cote totale des cinq buteurs : 39.21