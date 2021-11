PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 30 octobre – Ligue des champions

Notre pronostic: Mohamed Salah marque contre l'Atletico (2.00)

Cinq réalisations en trois matches de Ligue des champions: but contre Milan, doublé à Porto et doublé à Madrid face à l'Atletico ! En Premier League, c'est dix buts en dix rencontres. La "machine à marquer égyptienne" est resté muette contre Brighton le week-end dernier mais n'a jamais enchaîné deux matches sans trouver le chemin des filets cette saison. Selon moi, la bonne défense madrilène va souffrir face à Mo Salah, comme lors de l'aller en Espagne. Parier sur un but de l'attaquant des Reds, à Anfield, pour espérer doubler la mise me paraît être plus que judicieux. Si vous avez un doute, je vous propose ci-dessous cinq autres buteurs cotés entre 1.90 et 2.50. En cas de sans faute, vous pourriez empocher 855 € de gains pour 10 € joués. Vous pouvez aussi utiliser un système autorisant une ou deux erreurs. A vous de voir !

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Benzema marque contre le Shakhtar (1.50)

Giroud marque contre Porto (2.50)

Haller marque à Dortmund (2.50)

Mbappé marque à Leipzig (2.40)

Goncalves marque contre Besiktas (1.90)

Cote totale pour les six buteurs du jour: 85.50

