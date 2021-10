PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 30 octobre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Mohamed Salah marque contre Brighton (1.64)

Mohamed Salah est peut-être le meilleur joueur de la planète cette saison, en tout cas il est le plus efficace. Il marqué à tous les matches de Premier League à une exception près, lors de la victoire des Reds contre Burnley: dix réalisations en neuf rencontres ! Il reste sur un triplé à Old Trafford contre Manchester United et il a été aussi redoutable en Ligue des champions: but contre Milan, doublé à Porto et doublé à Madrid face à l'Atletico ! Avec de telles statistiques, il était évident que j'allais vous proposer de parier sur l'Egyptien lors de Liverpool - Brighton. La "machine à marquer" des Reds devrait une nouvelle fois faire parler la poudre cette après-midi à Anfield !

Fiabilité : 80 %

