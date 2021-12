PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 4 décembre – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: Erling Haaland marque contre le Bayern (2.00)

Le sérial buteur norvégien n’a disputé que sept matches de Bundesliga cette saison et a déjà inscrit dix buts. Blessé depuis la 9e journée du championnat d’Allemagne, il est revenu dans le groupe du Borussia le week-end dernier et a déjà été décisif lors de la victoire de son club à Wolfsburg (3-1). Même si Dortmund (2e) ne partira pas favori dans le choc face au Bayern (1e), je ne serais absolument pas étonné que le buteur scandinave fasse de nouveau parler la poudre. N’oubliez pas que la saison dernière, Haaland avait inscrit trois buts face aux Munichois, un à Dortmund et deux en Bavière. Pour toutes ces raisons, je vous propose de lui faire à nouveau confiance aujourd’hui, pour tenter de doubler la mise.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Mbappé (PSG) marque à Lens (2.00)

David (Lille) marque contre Troyes (2.00)

Salah (Liverpool) marque à Wolverhampton (1.86)

Schick (Leverkusen) marque contre Greuther Fürth (1.84)

Depay (Barcelone) marque contre le Betis (1.78)

Cote totale pour les six buteurs du jour: 48.73

