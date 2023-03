PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 4 mars – Premier League - Angleterre

Notre pronostic : Gabriel Martinelli (Arsenal) marque contre Bounemouth (2.50)

Gabriel Martinelli est désormais le meilleur buteur d’Arsenal avec onze réalisations en Premier League devant Bukayo Saka et Martin Odegaard. Le Brésilien est l’homme fort des Gunners en 2023 avec notamment quatre buts inscrits lors des trois dernières journées de championnat : un but sur la pelouse d’Aston Villa (4-2), un autre contre Leicester (1-0) et enfin un doublé face à Everton (4-0). Contre Bournemouth, avant-dernier de PL et pire défense d’Angleterre, le Brésilien pourrait de nouveau se montrer décisif afin de permettre à Arsenal de s’imposer. Si j’ai vu juste, vous pourriez empocher 50 € de gain pour 20 € de mise. A vous de voir !

Fiabilité : 50 %

