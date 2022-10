PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 4 octobre - Ligue des Champions

Notre pronostic : Harry Kane marque à Francfort (2.30) !

Rencontre cruciale ce soir en Allemagne entre Francfort et Tottenham dans le groupe D ! Les deux équipes comptent trois points après deux journées et accusent déjà trois longueurs de retard sur le Sporting Portugal. Celui qui s'imposera ce soir prendra une bonne option sur la qualification avant le début des matches retour. Il y a quinze jours, Francfort s'est relancé en l'emportant à Marseille alors que dans le même temps les Spurs ont perdu (2-0) au Portugal. Les joueurs d'Antonio Conte, battus le weekend dernier par le rival Arsenal (3-1), doivent vite rebondir et ils s'appuieront comme souvent sur Harry Kane. Le capitaine londonien a déja inscrit huit buts toutes compétitions confondues depuis le début de saison mais il n'a toujours pas marqué en Ligue des Champions ! S'il ouvre son compteur ce soir au Deutsche Bank Park, vous doublez votre mise (2.10) ! Fiabilité : 60%

Autres options :

Mané marque contre Plzen (1.56)

Lewandowski marque à Milan (1.78)

Salah marque contre Glasgow (1.76)

Total des quatre cotes de buteur : 10.26

