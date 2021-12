PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 5 décembre – Ligue 1

Notre pronostic : Ludovic Blas (Nantes) marque à Lorient (3.55)

Rien ne va plus pour Lorient qui reste sur cinq défaites consécutives et n’a même pris que trois points lors des neuf dernières journées. Pourtant le début de saison avait été intéressant. Si l’on regarde les onze derniers matches, les Merlus ont marqué six fois pour dix-huit buts encaissés. Les Nantais ont eux aussi du mal à remporter des rencontres mais trouvent le chemin des filets. Sur la même période ils en sont à dix-sept buts inscrits. Je pense donc que les Canaris peuvent s’illustrer offensivement et rien de tel que de miser sur le meilleur buteur du club pour l’instant : Ludovic Blas. Le Nantais en est à sept réalisations depuis le début du championnat et sa cote à 3.55 me paraît énorme !

