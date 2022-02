PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 5 février – Ligue 1

Notre pronostic: Wissam Ben Yedder marque contre Lyon (2.15)

Depuis l’arrivée de Philippe Clément à Monaco, en remplacement de Niko Kovac, l’ASM a inscrit dix buts (victoires 4-0 contre Clermont et 4-2 à Lens en Coupe et défaite 3-2 à Montpellier). Avec le coach belge, depuis la mi-temps face à CF63, Wissam Ben Yedder a retrouvé sa place de titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque monégasque et a marqué cinq buts en deux matches et demi. L’avant-centre de Monaco est le meilleur buteur du championnat (13 réalisations) devant David (12) et le quatuor Mbappé, Laborde, Ajorque Gouiri (10). Pour toutes ces raisons, comment ne pas parier sur l'attaquant international contre Lyon… pour espérer doubler la mise ?

Fiabilité : 50 %

