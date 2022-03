PRONOS PARIS RMC Le buteur du jour du 5 mars – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: Christopher NKunku (Leipzig) marque contre Fribourg (2.50)

Match décisif dans la course à la Ligue des champions entre Leipzig (4e) et Fribourg (5e) ! Les deux clubs sont à égalité en terme de points (40 chacun) mais la dynamique est nettement en faveur du RBL: neuf victoires, un nul en Ligue Europa face à la Real Sociedad, et une défaite à Munich contre le Bayern en 2022 ! Christopher Nkunku a inscrit neuf buts durant cette période. Le Français a été bien sûr le joueur le plus efficace pour son club et pourrait l’être à nouveau contre Fribourg qui a chuté 5-1 à Dortmund et 1-0 à Cologne cette année à l'extérieur avant de s’imposer de justesse (2-1) à Augsburg, le premier non relégable en Bundesliga. Comme je donne un avantage à Leipzig, je vous conseille de parier sur au moins un but de Nkunku face à Fribourg pour une jolie cote de 2.50.

Fiabilité : 45 %

Les autres options:

C. Immobile (Lazio) marque à Cagliari (2.05)

K. Benzema (Real) marque contre la Real Sociedad (1.74)

R. de Tomas (Espanyol) marque contre Getafe (2.50)

Cote totale pour les quatre buteurs du jour: 22.29

